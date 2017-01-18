Телекомпания СЭТ и Центральный Универмаг приглашает принять участие в конкурсе детских рисунков на тему «Новый год».

Приносите свои рисунки с 6 декабря 2016 года по 31 января 2017 года в Центральный Универмаг по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 23 (Центральный универмаг, 3 этаж, детский развлекательный центр "РАДУГА") с 10.00 до 20.00 и опускайте в специальный ящик рисунки для Деда Мороза.

Возраст участников конкурса от 1 года... читать дальше