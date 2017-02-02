Главный приз за первое место- ГИРОБОРД!

Голосование на сайте откроется 6 февраля 2017 года (в 14.00) и продлится до 20 февраля 2017 года (до 15.00)

Окончание голосования 20 февраля 2017 года (15.00)

Все рисунки будут размещены на портале SETTV.ru, где и пройдет он-лайн голосование за лучшие работы.

По итогам on-line голосования будут отобраны 10... читать дальше