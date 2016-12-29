29 дек 2016
Приносите свои рисунки с 6 декабря 2016 года по 31 января 2017 года в Центральный Универмаг по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 23 (Центральный универмаг, 3 этаж, детский развлекательный центр "РАДУГА") с 10.00 до 20.00 и опускайте в специальный ящик рисунки для Деда Мороза.
Возраст участников конкурса от 1 года... читать дальше1
9 января в 17:40Общество
За неделю выходных на пульт единой диспетчерской службы поступило около девятисот заявок, это на треть меньше, чем в будни. Общественный транспорт, несмотря на сокращение количества автобусов, отработал без сбоев.
26 декабря в 16:47Общество
Уходящий год, по словам главы ведомства, прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Что касается планов на будущее, глобальные стройки в 2017 году в основном коснутся Комсомольска-на-Амуре. 1
21 декабря в 00:11Общество
Связана подобная инициатива с участившимися случаями нападения на водителей. За последние 7 лет было зарегистрировано 13 таких происшествий, последнее случилось накануне: 17-летние парни напали на таксиста с ножом, зарезали и ограбили его.1
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
1 декабря в 15:27
Погода на Четверг 1 Декабря.
2 ноября в 16:34
Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
19 марта в 12:32
В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10
тел: (4212) 41-70-80
тел: (4212) 41-70-79
Вся информация, размещенная на информационном портале settv.ru, является собственностью защищенной законом об авторском и смежных правах. Копирование материалов информационного портала settv.ru разрешается только при указании полной ссылки на материал.