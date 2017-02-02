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ОПРОС

Полезен ли Дальнему Востоку магистральный перевозчик, наследник "Трансаэро", для борьбы с высокими ценами "Аэрофлота"
Да. Лишь сотрудники "Трансаэро" смогут сдерживать "Аэрофлот"
Вряд ли. "Трансаэро" экономически не состоятельная команда, скорее нужен новый местный "Дальавиа"
Нет. Укрупнение перевозок в руках одного "Аэрофлота" способствует экономии на масштабах и снижению цен
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ПОПУЛЯРНОЕ

02 фев 2017

— И чего же они хотят, Бэрримор? — Однополой любви, сэр.

На днях в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Биробиджане, в общем, в большинстве крупных городов Дальнего Востока, власти не поддержали проведение гей-парадов. 1
02 фев 2017

Восемьсот автомобилей из Японии на днях застряли на таможне Владивостока.

Машины застряли исключительно по поводу государственной заботы о безопасности своих граждан - будущих владельцев.1
30 янв 2017

Заседание Клуба расширения бизнеса прошло в Хабаровске

Для участия в мероприятии в краевую столицу был приглашен именитый бизнес-тренер Дмитрий Рыжов, автор Международного стандарта продаж. 1
22 янв 2017

Хабаровский рейтинг

На днях Владивосток в голосовании “город России” сильно обогнал Хабаровск, а вместе с ним и другие города страны, впервые за много лет выбившись в лидеры.2
01 фев 2017

Готовим тело к лету.

Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.
03 фев 2017

Пятница - это лучший день любой недели.

Погода на Пятницу 3 Февраля.
28 янв 2017

Отличный солнечный день для прогулок, -12 градусов.

Погода на Субботу 28 Января.
03 фев 2017

Фермер из села Тополево готов организовать хозяйство по выращиванию отборных сортов картофеля для семенного фонда

Петр Лавренов уже принимает заявки от горожан на покупку элитных клубней. Сейчас в его овощехранилище около 30 сортов семейства пасленовых.
02 фев 2017

Туристический комплекс "Летний домик в селе Рощино" появится в пригороде Хабаровска

В рамках концессионного соглашения участок площадью 7 тысяч квадратных метров передан ОАО "Хабаровский аэропорт" до 2065 года.
31 янв 2017

В течение дня ясно -11 -13.

Погода на вторник, 31 января.
02 фев 2017

Дни становятся длиннее, а ночи короче.

Погода на Четверг 2 Февраля.
01 фев 2017

В первый февральский день малооблачно,температура воздуха днем -16 градусов.

Погода на Среду 1 Февраля.
27 янв 2017

Пятьсот миллионов подъемных

На ремонт и полную замену в этом году встанет рекордное количество лифтов - более 300. На эти цели потребуется около пятисот миллионов рублей.
01 фев 2017

Около двухсот сухих и больных деревьев вырубят в хабаровском парке “Динамо”

Оценку состояния зеленых насаждений провели ученые института Водных и экологических проблем. Вместо выкорчеванных тополей посадят сосны, пихты и липы.
30 янв 2017

40 дополнительных первых классов будут сформированы в общеобразовательных учреждениях Хабаровска

В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.
26 янв 2017

В Хабаровске на мусороперегрузочной станции "Южная" корейские специалисты завершили монтаж оборудования

Для пусконаладки еще необходимо проложить инженерные сети. Минусовые температуры не позволяют пока выполнить эти работы, но уже в начале лета на станцию потянутся первые машины, груженые бытовыми отходами.
01 фев 2017

А у нас для вас НЕ ДЕТСКИЕ новости накопились!

О каких домашних животных мечтают хабаровские школьники? Как из подручных материалов смастерить пенал? Что нужно сделать чтобы выиграть ГИРОБОРД об этом и многом другом расскажут сегодня корреспонденты программы "НЕ детские новости"
27 янв 2017

Прыгаем и худеем

Готовя тело к лету, старайтесь разнообразить физическую нагрузку, чтобы занятия фитнесом были в радость. Наш корреспондент Виктория Барсукова знает, как заменить тренажеры.
31 янв 2017

Редкие экспонаты из Кунсткамеры привезли на Дальний Восток

Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.
27 янв 2017

Обратный гектарный отсчет

На днях начался пятидневный обратный отсчет старта общероссийского забега за дальневосточным гектаром.
27 янв 2017

В течении дня в Хабаровске снег.

Погода на Пятницу 27 Января.
30 янв 2017

Всем отличного настроения и легкого понедельника.

Погода на Понедельник 30 Января.
03 фев 2017

Победы земляков

На днях СКА Нефтяник привез в Хабаровск суперкубок. Замечательная подготовка команды, выдающийся результат и отличное настроение болельщиков. Спасибо вам, ребята. Вы нас радуете.
27 янв 2017

Магаданские тезисы

Пресса любит Владимира Вольфовича за прекрасные информационные поводы, подстегивающиие тиражи и рейтинги.
25 янв 2017

4 миллиарда рублей задолжали потребители Хабаровска энергетикам

Львиную долю этой суммы составляют неплатежи населения. За эти средства, по расчетам специалистов, можно восстановить 40 километров тепломагистралей. Однако этим летом будет отремонтировано лишь 10 километров сетей.
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Прием конкурсных работ окончен.

29 дек 2016

Главный приз за первое место- ГИРОБОРД!

Голосование на сайте откроется 6 февраля 2017 года (в 14.00) и продлится до 20 февраля 2017 года (до 15.00)

Окончание голосования 20 февраля 2017 года (15.00)

Все рисунки будут размещены на портале SETTV.ru, где и пройдет он-лайн голосование за лучшие работы.

По итогам on-line голосования будут отобраны 10...  читать дальше

НОВОСТИ
НА ДАТУ:

3 февраля в 17:33На Днях

Победы земляков

На днях СКА Нефтяник привез в Хабаровск суперкубок. Замечательная подготовка команды, выдающийся результат и отличное настроение болельщиков. Спасибо вам, ребята. Вы нас радуете.

3 февраля в 17:24Общество

Фермер из села Тополево готов организовать хозяйство по выращиванию отборных сортов картофеля для семенного фонда

Петр Лавренов уже принимает заявки от горожан на покупку элитных клубней. Сейчас в его овощехранилище около 30 сортов семейства пасленовых.

3 февраля в 09:30Погода

Пятница - это лучший день любой недели.

Погода на Пятницу 3 Февраля.

2 февраля в 18:00Общество

Туристический комплекс "Летний домик в селе Рощино" появится в пригороде Хабаровска

В рамках концессионного соглашения участок площадью 7 тысяч квадратных метров передан ОАО "Хабаровский аэропорт" до 2065 года.

2 февраля в 11:50На Днях

Восемьсот автомобилей из Японии на днях застряли на таможне Владивостока.

Машины застряли исключительно по поводу государственной заботы о безопасности своих граждан - будущих владельцев.1

2 февраля в 11:38На Днях

— И чего же они хотят, Бэрримор?— Однополой любви, сэр.

На днях в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Биробиджане, в общем, в большинстве крупных городов Дальнего Востока, власти не поддержали проведение гей-парадов.1

2 февраля в 11:24Погода

Дни становятся длиннее, а ночи короче.

Погода на Четверг 2 Февраля.

1 февраля в 15:41Общество

Около двухсот сухих и больных деревьев вырубят в хабаровском парке “Динамо”

Оценку состояния зеленых насаждений провели ученые института Водных и экологических проблем. Вместо выкорчеванных тополей посадят сосны, пихты и липы.

1 февраля в 11:28Спорт

Готовим тело к лету.

Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.

1 февраля в 10:25Погода

В первый февральский день малооблачно,температура воздуха днем -16 градусов.

Погода на Среду 1 Февраля.

31 января в 22:42Общество

Редкие экспонаты из Кунсткамеры привезли на Дальний Восток

Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.

31 января в 09:00Погода

В течение дня ясно -11 -13.

Погода на вторник, 31 января.

30 января в 18:42Общество

Заседание Клуба расширения бизнеса прошло в Хабаровске

Для участия в мероприятии в краевую столицу был приглашен именитый бизнес-тренер Дмитрий Рыжов, автор Международного стандарта продаж. 1

30 января в 17:54Общество

40 дополнительных первых классов будут сформированы в общеобразовательных учреждениях Хабаровска

В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.

30 января в 14:36Погода

Всем отличного настроения и легкого понедельника.

Погода на Понедельник 30 Января.

28 января в 10:59Погода

Отличный солнечный день для прогулок, -12 градусов.

Погода на Субботу 28 Января.

новости ещё
-

На Днях

3 февраля в 17:33

Победы земляков

На днях СКА Нефтяник привез в Хабаровск суперкубок. Замечательная подготовка команды, выдающийся результат и отличное настроение болельщиков. Спасибо вам, ребята. Вы нас радуете.

2 февраля в 11:50

Восемьсот автомобилей из Японии на днях застряли на таможне Владивостока.

Машины застряли исключительно по поводу государственной заботы о безопасности своих граждан - будущих владельцев.1

2 февраля в 11:38

— И чего же они хотят, Бэрримор?— Однополой любви, сэр.

На днях в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Биробиджане, в общем, в большинстве крупных городов Дальнего Востока, власти не поддержали проведение гей-парадов.1

27 января в 10:50

Магаданские тезисы

Пресса любит Владимира Вольфовича за прекрасные информационные поводы, подстегивающиие тиражи и рейтинги.

новости ещё

Спорт

1 февраля в 11:28

Готовим тело к лету.

Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.

27 января в 13:11

Прыгаем и худеем

Готовя тело к лету, старайтесь разнообразить физическую нагрузку, чтобы занятия фитнесом были в радость. Наш корреспондент Виктория Барсукова знает, как заменить тренажеры.

27 декабря в 15:53

LPG-массаж для красивой фигуры

Один из самых востребованных методов аппаратной косметологии применяется для коррекции проблемных зон. Подробности - в рубрике “Будь в форме!”

13 декабря в 17:48

Рубрика “Будь в форме”: позади полгода тренировок!

Каждый выпуск предлагает разные способы оставаться в хорошей, подтянутой форме. (Бэкстейдж)

новости ещё

Власть

27 мая в 16:37

Итоговые результаты праймериз «Единой России» огласили в Хабаровске

Предварительные выборы кандидатов от партии признаны состоявшимися.

8 апреля в 15:24

НА ДНЯХ в Хабаровске: 08 апреля 2016

На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10

4 апреля в 14:08

НА ДНЯХ в Хабаровске: 01 апреля 2016

В Хабаровске на днях бойкотировали "8 лучших свиданий", благодарили перевозчика Пять звезд за снижение цен на проезд и опасались вывоза мусора со всей России на Дальний Восток. В студии Александр Удовиченко.10

25 марта в 13:29

НА ДНЯХ в Хабаровске: 25 марта

Хабаровчане не поддержали петицию коммунистов, готовились к последствиям повышения акцизов на бензин и скептически комментировали дальневосточный гектар - смотрите "На Днях" с Александром Удовиченко.10

новости ещё

Досуг

31 декабря в 12:22

Зазеркальное королевство спасают юные хабаровчане

Зимнюю сказку подготовили в ДК Профсоюзов. 2

18 апреля в 16:55

Телепоказ на СЭТ-ТВ в Субботу 23 апреля

Смотрите в выходные на новом цифровом кабельном канале все серии отечественной драмы "ПЕРЕЕЗД" и в 21:10 история самурая "Путь Воина".

15 апреля в 17:40

Телепоказ на СЭТ-ТВ в Субботу 16 апреля

В субботу на телеканале все серии приключенческого отечественного сериала "Черта", о борьбе с бандитизмом в послереволюционные годы. Вечером, в 21:20 любителям криминальных драм "Затмение" с Николасом Кейджем.

23 марта в 17:24

Огромная ярмарка кожи и меха открылась в ДК Профсоюзов

Хабаровчане и гости города могут увидеть новинки с европейских подиумов. 17

новости ещё

Погода

3 февраля в 09:30

Пятница - это лучший день любой недели.

Погода на Пятницу 3 Февраля.

2 февраля в 11:24

Дни становятся длиннее, а ночи короче.

Погода на Четверг 2 Февраля.

1 февраля в 10:25

В первый февральский день малооблачно,температура воздуха днем -16 градусов.

Погода на Среду 1 Февраля.

31 января в 09:00

В течение дня ясно -11 -13.

Погода на вторник, 31 января.

новости ещё

Общество

3 февраля в 17:24

Фермер из села Тополево готов организовать хозяйство по выращиванию отборных сортов картофеля для семенного фонда

Петр Лавренов уже принимает заявки от горожан на покупку элитных клубней. Сейчас в его овощехранилище около 30 сортов семейства пасленовых.

2 февраля в 18:00

Туристический комплекс "Летний домик в селе Рощино" появится в пригороде Хабаровска

В рамках концессионного соглашения участок площадью 7 тысяч квадратных метров передан ОАО "Хабаровский аэропорт" до 2065 года.

1 февраля в 15:41

Около двухсот сухих и больных деревьев вырубят в хабаровском парке “Динамо”

Оценку состояния зеленых насаждений провели ученые института Водных и экологических проблем. Вместо выкорчеванных тополей посадят сосны, пихты и липы.

31 января в 22:42

Редкие экспонаты из Кунсткамеры привезли на Дальний Восток

Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.

новости ещё

ЖКХ

23 января в 17:53

Хабаровские собственники голосуют за ремонт дворов

Финансовую помощь в приобретении игровых площадок, уличных спортивных тренажеров, в восстановлении газонов и обустройстве парковок им готова оказать мэрия Хабаровска. В этом году на эти цели предусмотрено 36,5 млн рублей.

2 ноября в 16:34

Вопросы оплаты коммунальных услуг за отопление при отсутствии общедомовых приборов учета обсудили сегодня в министерстве ЖКХ края

Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1

13 сентября в 15:31

Конфликт между управляющей компанией и ТСЖ мешает жильцам многоэтажки получать качественные услуги

С одной стороны - управленцы, не желающие добровольно передавать необходимые документы, с другой - инициативная группа, которой надоело ждать обещанного ремонта несколько лет.

26 февраля в 15:46

НА ДНЯХ в Хабаровске: 26 февраля 2016

В выпуске с Александром Удовиченко: Стоп Хам против Чемпионов. Как правильно платить за капремонт и на час меньше алкогольного шопинга. Все, что случилось на днях в Хабаровске, мы вместе с вами обсудим.10

новости ещё

Экономика

15 сентября в 17:59

Новое правило на рынке мехов: теперь все товары имеют электронный чип

Такая мера призвана защитить потребителей от подделок. 5

8 апреля в 15:24

НА ДНЯХ в Хабаровске: 08 апреля 2016

На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10

25 марта в 13:29

НА ДНЯХ в Хабаровске: 25 марта

Хабаровчане не поддержали петицию коммунистов, готовились к последствиям повышения акцизов на бензин и скептически комментировали дальневосточный гектар - смотрите "На Днях" с Александром Удовиченко.10

19 марта в 12:32

НА ДНЯХ в Хабаровске: 18 марта 2016

В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10

новости ещё

Криминал

22 марта в 18:41

В Хабаровске осудили преступную группу, участники которой наладили канал незаконной миграции в краевую столицу

Для убедительности преступники надевали форму сотрудников различных силовых ведомств и имели в запасе фальшивые служебные удостоверения.1

3 марта в 15:04

Полицейские арестовали организаторов подпольных азартных игр в Хабаровске

В результате операции правоохранители пресекли деятельность сразу двух нелегальных клубов на территории дальневосточной столицы.

3 марта в 12:02

В уголовном деле «лже-сантехников» появился новый преступный эпизод

Хабаровские полицейские нашли еще одну жертву квартирных воров. Ею стала пенсионерка, которая лишилась 70 тысяч рублей.

26 февраля в 16:37

В Хабаровске на 14 лет колонии строго режима осудили педофила

Полицейские доказали четыре совершенных преступления. Жертвами преступника стали дети из относительно благополучных семей.

новости ещё

тел: (4212) 41-70-80

тел: (4212) 41-70-79

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