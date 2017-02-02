29 дек 2016
Окончание голосования 20 февраля 2017 года (15.00)
Все рисунки будут размещены на портале SETTV.ru, где и пройдет он-лайн голосование за лучшие работы.
По итогам on-line голосования будут отобраны 10... читать дальше
1 февраля в 11:28Спорт
Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.
31 января в 22:42Общество
Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.
31 января в 09:00Погода
Погода на вторник, 31 января.
30 января в 17:54Общество
В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.
1 февраля в 11:28
Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
3 февраля в 09:30
Погода на Пятницу 3 Февраля.
2 февраля в 11:24
Погода на Четверг 2 Февраля.
31 января в 09:00
Погода на вторник, 31 января.
31 января в 22:42
Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.
2 ноября в 16:34
Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
19 марта в 12:32
В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10
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