26 декабря в 16:47Общество
Уходящий год, по словам главы ведомства, прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Что касается планов на будущее, глобальные стройки в 2017 году в основном коснутся Комсомольска-на-Амуре.
21 декабря в 00:11Общество
Связана подобная инициатива с участившимися случаями нападения на водителей. За последние 7 лет было зарегистрировано 13 таких происшествий, последнее случилось накануне: 17-летние парни напали на таксиста с ножом, зарезали и ограбили его.
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
1 декабря в 15:27
Погода на Четверг 1 Декабря.
26 декабря в 16:47
Уходящий год, по словам главы ведомства, прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Что касается планов на будущее, глобальные стройки в 2017 году в основном коснутся Комсомольска-на-Амуре.
2 ноября в 16:34
Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
19 марта в 12:32
В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10
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