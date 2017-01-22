29 дек 2016
Приносите свои рисунки с 6 декабря 2016 года по 31 января 2017 года в Центральный Универмаг по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 23 (Центральный универмаг, 3 этаж, детский развлекательный центр "РАДУГА") с 10.00 до 20.00 и опускайте в специальный ящик рисунки для Деда Мороза.
Возраст участников конкурса от 1 года... читать дальше
1 февраля в 11:28Спорт
Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.
31 января в 22:42Общество
Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.
31 января в 09:00Погода
Погода на вторник, 31 января.
30 января в 17:54Общество
В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.
27 января в 09:03Погода
Погода на Пятницу 27 Января.
26 января в 18:17Общество
Для пусконаладки еще необходимо проложить инженерные сети. Минусовые температуры не позволяют пока выполнить эти работы, но уже в начале лета на станцию потянутся первые машины, груженые бытовыми отходами.
25 января в 17:49Общество
Львиную долю этой суммы составляют неплатежи населения. За эти средства, по расчетам специалистов, можно восстановить 40 километров тепломагистралей. Однако этим летом будет отремонтировано лишь 10 километров сетей.
1 февраля в 11:28
Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
31 января в 09:00
Погода на вторник, 31 января.
31 января в 22:42
Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.
2 ноября в 16:34
Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
19 марта в 12:32
В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10
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