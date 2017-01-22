29 дек 2016
Приносите свои рисунки с 6 декабря 2016 года по 31 января 2017 года в Центральный Универмаг по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 23 (Центральный универмаг, 3 этаж, детский развлекательный центр "РАДУГА") с 10.00 до 20.00 и опускайте в специальный ящик рисунки для Деда Мороза.
Возраст участников конкурса от 1 года... читать дальше
26 января в 18:17Общество
Для пусконаладки еще необходимо проложить инженерные сети. Минусовые температуры не позволяют пока выполнить эти работы, но уже в начале лета на станцию потянутся первые машины, груженые бытовыми отходами.
25 января в 17:49Общество
Львиную долю этой суммы составляют неплатежи населения. За эти средства, по расчетам специалистов, можно восстановить 40 километров тепломагистралей. Однако этим летом будет отремонтировано лишь 10 километров сетей.
25 января в 08:17Погода
Погода на Среду 25 Января.
19 января в 18:31Общество
В Дальневосточном художественном музее готовится к открытию выставка из Каирского национального музея. Более 100 экспонатов были воссозданы современными мастерами в Санкт-Петербурге, при этом все они тщательно проверены на соответствие учеными.
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
25 января в 08:17
Погода на Среду 25 Января.
26 января в 18:17
Для пусконаладки еще необходимо проложить инженерные сети. Минусовые температуры не позволяют пока выполнить эти работы, но уже в начале лета на станцию потянутся первые машины, груженые бытовыми отходами.
2 ноября в 16:34
Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1
8 апреля в 15:24
На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10
19 марта в 12:32
В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10
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