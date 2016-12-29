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ОПРОС

Полезен ли Дальнему Востоку магистральный перевозчик, наследник "Трансаэро", для борьбы с высокими ценами "Аэрофлота"
Да. Лишь сотрудники "Трансаэро" смогут сдерживать "Аэрофлот"
Вряд ли. "Трансаэро" экономически не состоятельная команда, скорее нужен новый местный "Дальавиа"
Нет. Укрупнение перевозок в руках одного "Аэрофлота" способствует экономии на масштабах и снижению цен
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ПОПУЛЯРНОЕ

29 дек 2016

Конкурс детских рисунков

Телекомпания СЭТ и Центральный Универмаг приглашает принять участие в конкурсе детских рисунков на тему «Новый год».
31 дек 2016

Зазеркальное королевство спасают юные хабаровчане

Зимнюю сказку подготовили в ДК Профсоюзов.
28 дек 2016

Конкурс новогоднего рисунка, который проводит телекомпания СЭТ и партнеры, в самом разгаре

Творческие работы детей и подростков до 15 лет принимаются вплоть до 8 января. На данный момент заявки на участие уже подали порядка сотни юных хабаровчан.
29 дек 2016

Вместо штрафов - подарки, вместо инспектора ДПС - Дед Мороз

Предновогоднюю акцию провели сотрудники ГИБДД. Автолюбителей за нарушения сегодня не наказывали, а напротив, дарили им презенты.
26 дек 2016

Планы и перспективы развития на 2017 год в сфере медицины обсудили сегодня на пресс-конференции с министром здравоохранения Александром Витько

Уходящий год, по словам главы ведомства, прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Что касается планов на будущее, глобальные стройки в 2017 году в основном коснутся Комсомольска-на-Амуре.
23 дек 2016

Церемония вручения первых сертификатов на право использования логотипа «Наш выбор 27» прошла в Хабаровске

Комиссия побывала на племптицезаводе «Хабаровский», эксперты оценили условия, в которых содержатся животные и продукт, который они производят.
22 дек 2016

Выставка “Новогодний подарок” открылась сегодня в Хабаровске

Мероприятие уже стало традиционным для краевой столицы. На протяжении вот уже 20 лет горожане приобретают тут сувениры к праздникам.
27 дек 2016

LPG-массаж для красивой фигуры

Один из самых востребованных методов аппаратной косметологии применяется для коррекции проблемных зон. Подробности - в рубрике “Будь в форме!”
22 дек 2016

Телекомпания СЭТ и Центральный универмаг объявляют о начале новогоднего конкурса рисунков

Принять в творческом состязании может каждый ребенок.
21 дек 2016

Тревожной кнопкой оснастят хабаровские такси

Связана подобная инициатива с участившимися случаями нападения на водителей. За последние 7 лет было зарегистрировано 13 таких происшествий, последнее случилось накануне: 17-летние парни напали на таксиста с ножом, зарезали и ограбили его.
19 дек 2016

Вода в кранах хабаровчан станет чище

Заканчивается вторая очередь реконструкции хабаровского водопровода.
19 дек 2016

Итоги года кино подвели в Хабаровске

В рамках этого события в крае прошло более 400 мероприятий. Все они были направлены на развитие, поддержку и укрепление позиции отечественного кинематографа.
НА ДНЯХ
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ДОСУГ
ПОГОДА
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ЖКХ
ЭКОНОМИКА
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НОВОСТИ
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31 декабря в 12:22Досуг

Зазеркальное королевство спасают юные хабаровчане

Зимнюю сказку подготовили в ДК Профсоюзов.

29 декабря в 17:09Общество

Вместо штрафов - подарки, вместо инспектора ДПС - Дед Мороз

Предновогоднюю акцию провели сотрудники ГИБДД. Автолюбителей за нарушения сегодня не наказывали, а напротив, дарили им презенты.

28 декабря в 17:58Общество

Конкурс новогоднего рисунка, который проводит телекомпания СЭТ и партнеры, в самом разгаре

Творческие работы детей и подростков до 15 лет принимаются вплоть до 8 января. На данный момент заявки на участие уже подали порядка сотни юных хабаровчан.

27 декабря в 15:53СпортОбщество

LPG-массаж для красивой фигуры

Один из самых востребованных методов аппаратной косметологии применяется для коррекции проблемных зон. Подробности - в рубрике “Будь в форме!”

26 декабря в 16:47Общество

Планы и перспективы развития на 2017 год в сфере медицины обсудили сегодня на пресс-конференции с министром здравоохранения Александром Витько

Уходящий год, по словам главы ведомства, прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Что касается планов на будущее, глобальные стройки в 2017 году в основном коснутся Комсомольска-на-Амуре.

23 декабря в 17:16Общество

Церемония вручения первых сертификатов на право использования логотипа «Наш выбор 27» прошла в Хабаровске

Комиссия побывала на племптицезаводе «Хабаровский», эксперты оценили условия, в которых содержатся животные и продукт, который они производят.

22 декабря в 19:15Общество

Выставка “Новогодний подарок” открылась сегодня в Хабаровске

Мероприятие уже стало традиционным для краевой столицы. На протяжении вот уже 20 лет горожане приобретают тут сувениры к праздникам.

22 декабря в 19:04Общество

Телекомпания СЭТ и Центральный универмаг объявляют о начале новогоднего конкурса рисунков

Принять в творческом состязании может каждый ребенок.

21 декабря в 00:11Общество

Тревожной кнопкой оснастят хабаровские такси

Связана подобная инициатива с участившимися случаями нападения на водителей. За последние 7 лет было зарегистрировано 13 таких происшествий, последнее случилось накануне: 17-летние парни напали на таксиста с ножом, зарезали и ограбили его.

19 декабря в 17:10Общество

Итоги года кино подвели в Хабаровске

В рамках этого события в крае прошло более 400 мероприятий. Все они были направлены на развитие, поддержку и укрепление позиции отечественного кинематографа.

19 декабря в 17:05Общество

Вода в кранах хабаровчан станет чище

Заканчивается вторая очередь реконструкции хабаровского водопровода.

16 декабря в 12:38Общество

Пенсионеров поддержат рублем

В январе 2017 года пожилые граждане получат единоразовую выплату в размере 5000 рублей. 3

14 декабря в 13:29Общество

Встретить Новый год с чистой совестью предлагают жителям краевой столицы

Акция “Узнай о своих долгах” проходит сейчас в Хабаровске. Судебные приставы призывают горожан проверить себя на наличие задолженностей и оперативно оплатить их.

13 декабря в 18:00Общество

Первый магазин Московского ювелирного завода открылся в Хабаровске

Жители города могут познакомиться с брендом, история которого насчитывает почти сотню лет. (Реклама)

13 декабря в 17:48Спорт

Рубрика “Будь в форме”: позади полгода тренировок!

Каждый выпуск предлагает разные способы оставаться в хорошей, подтянутой форме. (Бэкстейдж)

12 декабря в 15:58Общество

Конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную руками, проходит в Хабаровске

Участие в нем принимают ученики школ, лицеев и учреждений дополнительного образования. 1

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На Днях

9 декабря в 14:19

Да не свершится доброе дело коли протокола голосования нет.

На днях приоритет формы над содержанием в политической повестке Хабаровского района вызвал недоумение у молодых пользователей социальных сетей, в этом районе проживающих.1

4 декабря в 10:43

Нет денег на учет тепла? Не беда! Включим счетчик, финансовый.

В Хабаровском крае общедомовыми приборами учета оснащены менее 20% домов.2

29 ноября в 15:53

Медицина на высоте

На днях Александр Витько снова отличился. В прошлом году он спасал жизнь водителя попавшего в ДТП, а в этом - пассажира самолета с сердечным приступом.

27 ноября в 11:13

Губернатор определил Хабаровск будущим дальневосточным центром высокотехнологичной медицины.

Вячеслав Иванович Шпорт на днях был в Японии. Посещение протонного центра по лечению онкологических заболеваний в Нагоя подтолкнуло к созданию отечественного аналога.

новости ещё

Спорт

27 декабря в 15:53

LPG-массаж для красивой фигуры

Один из самых востребованных методов аппаратной косметологии применяется для коррекции проблемных зон. Подробности - в рубрике “Будь в форме!”

13 декабря в 17:48

Рубрика “Будь в форме”: позади полгода тренировок!

Каждый выпуск предлагает разные способы оставаться в хорошей, подтянутой форме. (Бэкстейдж)

6 декабря в 16:50

Джем фит: похудеть за 20 минут

Ведущая рубрики “Будь в форме” Виктория Барсукова нашла способ получить максимальные результаты при минимальных затратах времени.

28 ноября в 17:35

Кастинг “Ring Girls” для международного турнира "Восточный рубеж-2" прошел в Хабаровске

Шанс выходить на ринг между боями и турнирами получили 13 участниц и только одна из них смогла покорить сердца судей.2

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Власть

27 мая в 16:37

Итоговые результаты праймериз «Единой России» огласили в Хабаровске

Предварительные выборы кандидатов от партии признаны состоявшимися.

8 апреля в 15:24

НА ДНЯХ в Хабаровске: 08 апреля 2016

На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10

4 апреля в 14:08

НА ДНЯХ в Хабаровске: 01 апреля 2016

В Хабаровске на днях бойкотировали "8 лучших свиданий", благодарили перевозчика Пять звезд за снижение цен на проезд и опасались вывоза мусора со всей России на Дальний Восток. В студии Александр Удовиченко.10

25 марта в 13:29

НА ДНЯХ в Хабаровске: 25 марта

Хабаровчане не поддержали петицию коммунистов, готовились к последствиям повышения акцизов на бензин и скептически комментировали дальневосточный гектар - смотрите "На Днях" с Александром Удовиченко.10

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Досуг

31 декабря в 12:22

Зазеркальное королевство спасают юные хабаровчане

Зимнюю сказку подготовили в ДК Профсоюзов.

18 апреля в 16:55

Телепоказ на СЭТ-ТВ в Субботу 23 апреля

Смотрите в выходные на новом цифровом кабельном канале все серии отечественной драмы "ПЕРЕЕЗД" и в 21:10 история самурая "Путь Воина".

15 апреля в 17:40

Телепоказ на СЭТ-ТВ в Субботу 16 апреля

В субботу на телеканале все серии приключенческого отечественного сериала "Черта", о борьбе с бандитизмом в послереволюционные годы. Вечером, в 21:20 любителям криминальных драм "Затмение" с Николасом Кейджем.

23 марта в 17:24

Огромная ярмарка кожи и меха открылась в ДК Профсоюзов

Хабаровчане и гости города могут увидеть новинки с европейских подиумов. 17

новости ещё

Погода

7 декабря в 17:09

Хабаровск оказался во власти холода

После теплого начала месяца, когда для обновления исторического максимума температуре не хватило всего 0,2 градуса, в краевой столице термометры с каждым днем показывают все более низкие отметки.

3 декабря в 10:20

Солнечная суббота прекрасный повод для прогулки.

Погода на Субботу 3 Декабря.

2 декабря в 11:03

Ясное небо в Хабаровске, после обеда до -7С. В течении дня западный ветер 5-7 м.с.

Погода на Пятницу 2 Декабря.

1 декабря в 15:27

Синоптики на весь день обещают снег.

Погода на Четверг 1 Декабря.

новости ещё

Общество

29 декабря в 17:09

Вместо штрафов - подарки, вместо инспектора ДПС - Дед Мороз

Предновогоднюю акцию провели сотрудники ГИБДД. Автолюбителей за нарушения сегодня не наказывали, а напротив, дарили им презенты.

28 декабря в 17:58

Конкурс новогоднего рисунка, который проводит телекомпания СЭТ и партнеры, в самом разгаре

Творческие работы детей и подростков до 15 лет принимаются вплоть до 8 января. На данный момент заявки на участие уже подали порядка сотни юных хабаровчан.

27 декабря в 15:53

LPG-массаж для красивой фигуры

Один из самых востребованных методов аппаратной косметологии применяется для коррекции проблемных зон. Подробности - в рубрике “Будь в форме!”

26 декабря в 16:47

Планы и перспективы развития на 2017 год в сфере медицины обсудили сегодня на пресс-конференции с министром здравоохранения Александром Витько

Уходящий год, по словам главы ведомства, прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Что касается планов на будущее, глобальные стройки в 2017 году в основном коснутся Комсомольска-на-Амуре.

новости ещё

ЖКХ

2 ноября в 16:34

Вопросы оплаты коммунальных услуг за отопление при отсутствии общедомовых приборов учета обсудили сегодня в министерстве ЖКХ края

Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1

13 сентября в 15:31

Конфликт между управляющей компанией и ТСЖ мешает жильцам многоэтажки получать качественные услуги

С одной стороны - управленцы, не желающие добровольно передавать необходимые документы, с другой - инициативная группа, которой надоело ждать обещанного ремонта несколько лет.

26 февраля в 15:46

НА ДНЯХ в Хабаровске: 26 февраля 2016

В выпуске с Александром Удовиченко: Стоп Хам против Чемпионов. Как правильно платить за капремонт и на час меньше алкогольного шопинга. Все, что случилось на днях в Хабаровске, мы вместе с вами обсудим.10

27 февраля в 12:57

22 млн рублей пени списала Хабаровская теплосетевая компания жителям края

42 тысячи абонентов смогли избежать переплаты, рассчитавшись с долгами до Нового года. В общей сложности неплательщики вернули энергетикам почти 90 млн рублей.1

новости ещё

Экономика

15 сентября в 17:59

Новое правило на рынке мехов: теперь все товары имеют электронный чип

Такая мера призвана защитить потребителей от подделок. 5

8 апреля в 15:24

НА ДНЯХ в Хабаровске: 08 апреля 2016

На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10

25 марта в 13:29

НА ДНЯХ в Хабаровске: 25 марта

Хабаровчане не поддержали петицию коммунистов, готовились к последствиям повышения акцизов на бензин и скептически комментировали дальневосточный гектар - смотрите "На Днях" с Александром Удовиченко.10

19 марта в 12:32

НА ДНЯХ в Хабаровске: 18 марта 2016

В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10

новости ещё

Криминал

22 марта в 18:41

В Хабаровске осудили преступную группу, участники которой наладили канал незаконной миграции в краевую столицу

Для убедительности преступники надевали форму сотрудников различных силовых ведомств и имели в запасе фальшивые служебные удостоверения.1

3 марта в 15:04

Полицейские арестовали организаторов подпольных азартных игр в Хабаровске

В результате операции правоохранители пресекли деятельность сразу двух нелегальных клубов на территории дальневосточной столицы.

3 марта в 12:02

В уголовном деле «лже-сантехников» появился новый преступный эпизод

Хабаровские полицейские нашли еще одну жертву квартирных воров. Ею стала пенсионерка, которая лишилась 70 тысяч рублей.

26 февраля в 16:37

В Хабаровске на 14 лет колонии строго режима осудили педофила

Полицейские доказали четыре совершенных преступления. Жертвами преступника стали дети из относительно благополучных семей.

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тел: (4212) 41-70-80

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