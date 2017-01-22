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ОПРОС

Полезен ли Дальнему Востоку магистральный перевозчик, наследник "Трансаэро", для борьбы с высокими ценами "Аэрофлота"
Да. Лишь сотрудники "Трансаэро" смогут сдерживать "Аэрофлот"
Вряд ли. "Трансаэро" экономически не состоятельная команда, скорее нужен новый местный "Дальавиа"
Нет. Укрупнение перевозок в руках одного "Аэрофлота" способствует экономии на масштабах и снижению цен
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ПОПУЛЯРНОЕ

22 янв 2017

Хабаровский рейтинг

На днях Владивосток в голосовании “город России” сильно обогнал Хабаровск, а вместе с ним и другие города страны, впервые за много лет выбившись в лидеры.2
01 фев 2017

Готовим тело к лету.

Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.
20 янв 2017

500 гектаров земли в разных районах Хабаровска получили статус особо охраняемых природных территорий

Для них законом предусмотрен строгий режим использования только для занятий спортом и отдыха. Для развития парковых зон разработан и реестр зеленых насаждений. 1
28 янв 2017

Отличный солнечный день для прогулок, -12 градусов.

Погода на Субботу 28 Января.
30 янв 2017

Заседание Клуба расширения бизнеса прошло в Хабаровске

Для участия в мероприятии в краевую столицу был приглашен именитый бизнес-тренер Дмитрий Рыжов, автор Международного стандарта продаж.
31 янв 2017

В течение дня ясно -11 -13.

Погода на вторник, 31 января.
27 янв 2017

Пятьсот миллионов подъемных

На ремонт и полную замену в этом году встанет рекордное количество лифтов - более 300. На эти цели потребуется около пятисот миллионов рублей.
30 янв 2017

40 дополнительных первых классов будут сформированы в общеобразовательных учреждениях Хабаровска

В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.
26 янв 2017

В Хабаровске на мусороперегрузочной станции "Южная" корейские специалисты завершили монтаж оборудования

Для пусконаладки еще необходимо проложить инженерные сети. Минусовые температуры не позволяют пока выполнить эти работы, но уже в начале лета на станцию потянутся первые машины, груженые бытовыми отходами.
01 фев 2017

В первый февральский день малооблачно,температура воздуха днем -16 градусов.

Погода на Среду 1 Февраля.
27 янв 2017

Прыгаем и худеем

Готовя тело к лету, старайтесь разнообразить физическую нагрузку, чтобы занятия фитнесом были в радость. Наш корреспондент Виктория Барсукова знает, как заменить тренажеры.
27 янв 2017

В течении дня в Хабаровске снег.

Погода на Пятницу 27 Января.
27 янв 2017

Обратный гектарный отсчет

На днях начался пятидневный обратный отсчет старта общероссийского забега за дальневосточным гектаром.
30 янв 2017

Всем отличного настроения и легкого понедельника.

Погода на Понедельник 30 Января.
31 янв 2017

Редкие экспонаты из Кунсткамеры привезли на Дальний Восток

Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.
01 фев 2017

Около двухсот сухих и больных деревьев вырубят в хабаровском парке “Динамо”

Оценку состояния зеленых насаждений провели ученые института Водных и экологических проблем. Вместо выкорчеванных тополей посадят сосны, пихты и липы.
27 янв 2017

Магаданские тезисы

Пресса любит Владимира Вольфовича за прекрасные информационные поводы, подстегивающиие тиражи и рейтинги.
23 янв 2017

Утром в воскресенье до -25, в дневные часы ясно -16 -18.

Погода на Воскресенье 22 Января.
25 янв 2017

4 миллиарда рублей задолжали потребители Хабаровска энергетикам

Львиную долю этой суммы составляют неплатежи населения. За эти средства, по расчетам специалистов, можно восстановить 40 километров тепломагистралей. Однако этим летом будет отремонтировано лишь 10 километров сетей.
25 янв 2017

Хороший солнечный день, днем -12 -14.

Погода на Среду 25 Января.
01 фев 2017

А у нас для вас НЕ ДЕТСКИЕ новости накопились!

О каких домашних животных мечтают хабаровские школьники? Как из подручных материалов смастерить пенал? Что нужно сделать чтобы выиграть ГИРОБОРД об этом и многом другом расскажут сегодня корреспонденты программы "НЕ детские новости"
25 янв 2017

Кто в купели не нырял, тот мороз не изгонял

Однажды я слышал забавное мнение о россиянах. Нас называют научно-православными язычниками. Конечно, это оксюморон, сочетание несочетаемого. Однако на крещение можно наблюдать множество подтверждений этой шутке.
24 янв 2017

Северное сияние могут увидеть хабаровчане в художественном музее

Там открылась выставка финского фотографа Мартти Рикконена. Он живет в Лапландии и уже больше 30 лет снимает удивительные места.
23 янв 2017

На лося без ствола

После традиционно разрушительных для здоровья новогодних каникул и подсчета потерь в технике и живой силе, у отдельных хабаровчан остро встал вопрос - куда девать елку.
23 янв 2017

Хабаровские собственники голосуют за ремонт дворов

Финансовую помощь в приобретении игровых площадок, уличных спортивных тренажеров, в восстановлении газонов и обустройстве парковок им готова оказать мэрия Хабаровска. В этом году на эти цели предусмотрено 36,5 млн рублей.
НА ДНЯХ
СПОРТ
ВЛАСТЬ
ДОСУГ
ПОГОДА
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ЖКХ
ЭКОНОМИКА
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Конкурс детских рисунков продлен до 31 января 2017г. Главный приз за первое место- ГИРОБОРД!

29 дек 2016

Телекомпания СЭТ и Центральный Универмаг приглашает принять участие в конкурсе детских рисунков на тему «Новый год».

Приносите свои рисунки с 6 декабря 2016 года по 31 января 2017 года в Центральный Универмаг по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 23 (Центральный универмаг, 3 этаж, детский развлекательный центр "РАДУГА") с 10.00 до 20.00 и опускайте в специальный ящик рисунки для Деда Мороза.

Возраст участников конкурса от 1 года...  читать дальше

НОВОСТИ
НА ДАТУ:

1 февраля в 15:41Общество

Около двухсот сухих и больных деревьев вырубят в хабаровском парке “Динамо”

Оценку состояния зеленых насаждений провели ученые института Водных и экологических проблем. Вместо выкорчеванных тополей посадят сосны, пихты и липы.

1 февраля в 11:28Спорт

Готовим тело к лету.

Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.

1 февраля в 10:25Погода

В первый февральский день малооблачно,температура воздуха днем -16 градусов.

Погода на Среду 1 Февраля.

31 января в 22:42Общество

Редкие экспонаты из Кунсткамеры привезли на Дальний Восток

Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.

31 января в 09:00Погода

В течение дня ясно -11 -13.

Погода на вторник, 31 января.

30 января в 18:42Общество

Заседание Клуба расширения бизнеса прошло в Хабаровске

Для участия в мероприятии в краевую столицу был приглашен именитый бизнес-тренер Дмитрий Рыжов, автор Международного стандарта продаж.

30 января в 17:54Общество

40 дополнительных первых классов будут сформированы в общеобразовательных учреждениях Хабаровска

В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.

30 января в 14:36Погода

Всем отличного настроения и легкого понедельника.

Погода на Понедельник 30 Января.

28 января в 10:59Погода

Отличный солнечный день для прогулок, -12 градусов.

Погода на Субботу 28 Января.

27 января в 23:03Общество

Пятьсот миллионов подъемных

На ремонт и полную замену в этом году встанет рекордное количество лифтов - более 300. На эти цели потребуется около пятисот миллионов рублей.

27 января в 13:11Спорт

Прыгаем и худеем

Готовя тело к лету, старайтесь разнообразить физическую нагрузку, чтобы занятия фитнесом были в радость. Наш корреспондент Виктория Барсукова знает, как заменить тренажеры.

27 января в 10:50На Днях

Магаданские тезисы

Пресса любит Владимира Вольфовича за прекрасные информационные поводы, подстегивающиие тиражи и рейтинги.

27 января в 10:38На Днях

Обратный гектарный отсчет

На днях начался пятидневный обратный отсчет старта общероссийского забега за дальневосточным гектаром.

27 января в 09:03Погода

В течении дня в Хабаровске снег.

Погода на Пятницу 27 Января.

26 января в 18:17Общество

В Хабаровске на мусороперегрузочной станции "Южная" корейские специалисты завершили монтаж оборудования

Для пусконаладки еще необходимо проложить инженерные сети. Минусовые температуры не позволяют пока выполнить эти работы, но уже в начале лета на станцию потянутся первые машины, груженые бытовыми отходами.

25 января в 17:49Общество

4 миллиарда рублей задолжали потребители Хабаровска энергетикам

Львиную долю этой суммы составляют неплатежи населения. За эти средства, по расчетам специалистов, можно восстановить 40 километров тепломагистралей. Однако этим летом будет отремонтировано лишь 10 километров сетей.

новости ещё
-

На Днях

27 января в 10:50

Магаданские тезисы

Пресса любит Владимира Вольфовича за прекрасные информационные поводы, подстегивающиие тиражи и рейтинги.

27 января в 10:38

Обратный гектарный отсчет

На днях начался пятидневный обратный отсчет старта общероссийского забега за дальневосточным гектаром.

25 января в 13:01

Кто в купели не нырял, тот мороз не изгонял

Однажды я слышал забавное мнение о россиянах. Нас называют научно-православными язычниками. Конечно, это оксюморон, сочетание несочетаемого. Однако на крещение можно наблюдать множество подтверждений этой шутке.

23 января в 11:53

На лося без ствола

После традиционно разрушительных для здоровья новогодних каникул и подсчета потерь в технике и живой силе, у отдельных хабаровчан остро встал вопрос - куда девать елку.

новости ещё

Спорт

1 февраля в 11:28

Готовим тело к лету.

Начинать тренировки с нуля всегда сложно, особенно когда речь идет о работе на тренажерах. Попадая в фитнес клуб, новички теряются, а если и решаются на несколько подходов, то, как правило, делают это неправильно, что приводит к травмам. Виктория Барсукова в рубрике "Будь в форме" постаралась разобраться в этом вопросе.

27 января в 13:11

Прыгаем и худеем

Готовя тело к лету, старайтесь разнообразить физическую нагрузку, чтобы занятия фитнесом были в радость. Наш корреспондент Виктория Барсукова знает, как заменить тренажеры.

27 декабря в 15:53

LPG-массаж для красивой фигуры

Один из самых востребованных методов аппаратной косметологии применяется для коррекции проблемных зон. Подробности - в рубрике “Будь в форме!”

13 декабря в 17:48

Рубрика “Будь в форме”: позади полгода тренировок!

Каждый выпуск предлагает разные способы оставаться в хорошей, подтянутой форме. (Бэкстейдж)

новости ещё

Власть

27 мая в 16:37

Итоговые результаты праймериз «Единой России» огласили в Хабаровске

Предварительные выборы кандидатов от партии признаны состоявшимися.

8 апреля в 15:24

НА ДНЯХ в Хабаровске: 08 апреля 2016

На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10

4 апреля в 14:08

НА ДНЯХ в Хабаровске: 01 апреля 2016

В Хабаровске на днях бойкотировали "8 лучших свиданий", благодарили перевозчика Пять звезд за снижение цен на проезд и опасались вывоза мусора со всей России на Дальний Восток. В студии Александр Удовиченко.10

25 марта в 13:29

НА ДНЯХ в Хабаровске: 25 марта

Хабаровчане не поддержали петицию коммунистов, готовились к последствиям повышения акцизов на бензин и скептически комментировали дальневосточный гектар - смотрите "На Днях" с Александром Удовиченко.10

новости ещё

Досуг

31 декабря в 12:22

Зазеркальное королевство спасают юные хабаровчане

Зимнюю сказку подготовили в ДК Профсоюзов. 2

18 апреля в 16:55

Телепоказ на СЭТ-ТВ в Субботу 23 апреля

Смотрите в выходные на новом цифровом кабельном канале все серии отечественной драмы "ПЕРЕЕЗД" и в 21:10 история самурая "Путь Воина".

15 апреля в 17:40

Телепоказ на СЭТ-ТВ в Субботу 16 апреля

В субботу на телеканале все серии приключенческого отечественного сериала "Черта", о борьбе с бандитизмом в послереволюционные годы. Вечером, в 21:20 любителям криминальных драм "Затмение" с Николасом Кейджем.

23 марта в 17:24

Огромная ярмарка кожи и меха открылась в ДК Профсоюзов

Хабаровчане и гости города могут увидеть новинки с европейских подиумов. 17

новости ещё

Погода

1 февраля в 10:25

В первый февральский день малооблачно,температура воздуха днем -16 градусов.

Погода на Среду 1 Февраля.

31 января в 09:00

В течение дня ясно -11 -13.

Погода на вторник, 31 января.

30 января в 14:36

Всем отличного настроения и легкого понедельника.

Погода на Понедельник 30 Января.

28 января в 10:59

Отличный солнечный день для прогулок, -12 градусов.

Погода на Субботу 28 Января.

новости ещё

Общество

1 февраля в 15:41

Около двухсот сухих и больных деревьев вырубят в хабаровском парке “Динамо”

Оценку состояния зеленых насаждений провели ученые института Водных и экологических проблем. Вместо выкорчеванных тополей посадят сосны, пихты и липы.

31 января в 22:42

Редкие экспонаты из Кунсткамеры привезли на Дальний Восток

Для местного музея это событие историческое, ведь большинство выставок “кабинета редкостей” могут увидеть только жители Санкт-Петербурга. В Хабаровск добралось наследие айнов - древнего народа, который почти исчез с этнографической карты России.

30 января в 18:42

Заседание Клуба расширения бизнеса прошло в Хабаровске

Для участия в мероприятии в краевую столицу был приглашен именитый бизнес-тренер Дмитрий Рыжов, автор Международного стандарта продаж.

30 января в 17:54

40 дополнительных первых классов будут сформированы в общеобразовательных учреждениях Хабаровска

В новом учебном году за парты должны сесть около 7,5 тысяч первоклашек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. В городе уже начался прием документов для оформления детей в школу.

новости ещё

ЖКХ

23 января в 17:53

Хабаровские собственники голосуют за ремонт дворов

Финансовую помощь в приобретении игровых площадок, уличных спортивных тренажеров, в восстановлении газонов и обустройстве парковок им готова оказать мэрия Хабаровска. В этом году на эти цели предусмотрено 36,5 млн рублей.

2 ноября в 16:34

Вопросы оплаты коммунальных услуг за отопление при отсутствии общедомовых приборов учета обсудили сегодня в министерстве ЖКХ края

Согласно закону повышающий коэффициент с 1 января 2017 года будет составлять 1,5 сверх норматива. Суммы в квитанциях собственников жилого фонда значительно вырастут, но и установка приборов - услуга не из дешевых. 1

13 сентября в 15:31

Конфликт между управляющей компанией и ТСЖ мешает жильцам многоэтажки получать качественные услуги

С одной стороны - управленцы, не желающие добровольно передавать необходимые документы, с другой - инициативная группа, которой надоело ждать обещанного ремонта несколько лет.

26 февраля в 15:46

НА ДНЯХ в Хабаровске: 26 февраля 2016

В выпуске с Александром Удовиченко: Стоп Хам против Чемпионов. Как правильно платить за капремонт и на час меньше алкогольного шопинга. Все, что случилось на днях в Хабаровске, мы вместе с вами обсудим.10

новости ещё

Экономика

15 сентября в 17:59

Новое правило на рынке мехов: теперь все товары имеют электронный чип

Такая мера призвана защитить потребителей от подделок. 5

8 апреля в 15:24

НА ДНЯХ в Хабаровске: 08 апреля 2016

На днях в Хабаровске избран новый спикер законодательной думы края и снято напряжение между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители региона приветствуют трудоустройство и социальные льготы для приемных семей. Подробности у Александра Удовиченко10

25 марта в 13:29

НА ДНЯХ в Хабаровске: 25 марта

Хабаровчане не поддержали петицию коммунистов, готовились к последствиям повышения акцизов на бензин и скептически комментировали дальневосточный гектар - смотрите "На Днях" с Александром Удовиченко.10

19 марта в 12:32

НА ДНЯХ в Хабаровске: 18 марта 2016

В выпуске авторской программы Александра Удовиченко: Хабаровчанин Михаил Никитин спел дуэтом с Еленой Ваенга, Иван Джуляк затеял региональный литературный проект, а Хабаровскстат гоняется за предпринимателями в попытках их правильно пересчитать.10

новости ещё

Криминал

22 марта в 18:41

В Хабаровске осудили преступную группу, участники которой наладили канал незаконной миграции в краевую столицу

Для убедительности преступники надевали форму сотрудников различных силовых ведомств и имели в запасе фальшивые служебные удостоверения.1

3 марта в 15:04

Полицейские арестовали организаторов подпольных азартных игр в Хабаровске

В результате операции правоохранители пресекли деятельность сразу двух нелегальных клубов на территории дальневосточной столицы.

3 марта в 12:02

В уголовном деле «лже-сантехников» появился новый преступный эпизод

Хабаровские полицейские нашли еще одну жертву квартирных воров. Ею стала пенсионерка, которая лишилась 70 тысяч рублей.

26 февраля в 16:37

В Хабаровске на 14 лет колонии строго режима осудили педофила

Полицейские доказали четыре совершенных преступления. Жертвами преступника стали дети из относительно благополучных семей.

новости ещё

тел: (4212) 41-70-80

тел: (4212) 41-70-79

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